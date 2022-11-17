فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حلايقة: إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي يهدف لتكريس الواقع الاستيطاني

إطلاق نار صوب الاحتلال بـ"الجلمة" ورشق مركبات مستوطنين بالضفة والقدس

حماس: سياسة نتنياهو الاستيطانية لن تُضفي شرعية للاحتلال ومستوطنيه

العاروري: شعبنا لديه القدرة للانتصار على الاحتلال

بعد تدهور صحته.. مطالبات أهلية وحقوقية للإفراج عن المعتقل السياسي أنس حمدي

"من حقنا اللعب".. منحوتة رملية على بحر غزة للأطفال الجرحى

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي غدًا بحجة الأعياد اليهودية

مجموعة حقوقية تدعو "عباس" إلى تبييض سجون السلطة من المعتقلين السياسيين

وفاة الشيخ سليمان سطل أحد مؤسسي الحركة الإسلامية في يافا

"المؤتمر الشعبي الفلسطيني" يُجدّد الدعوة لانتخاب مجلس وطني ويُندّد بحملة التشكيك ضده

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

إطلاق نار صوب الاحتلال بـ"الجلمة" ورشق مركبات مستوطنين بالضفة والقدس

17 نوفمبر 2022 . الساعة 18:27 بتوقيت القدس
...

أطلق مقاومون مساء اليوم الخميس النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز جلبوع شمال مدينة جنين، وفي حين تضررت مركبات للمستوطنين جراء تعرضها للرشق بالحجارة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، أصيب عدد من المواطنين جراء اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس.

وزعم جيش الاحتلال أن إطلاق النار على حاجز جلبوع لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرا إلى تمكن المقاومين من الانسحاب من المنطقة.

وأفادت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال التي استنفرت في المنطقة أغلقت الحاجز في وجه المواطنين، ومنعت الانتقال عبره منذ ساعات.

كما أعلن الاحتلال عن تضرر مركبات للمستوطنين جراء تعرضها للرشق بحجارة الشبان الثائر في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، مساء اليوم.

وذكرت وإسائل إعلام الاحتلال، أن مستوطناً أصيب بجراح جرّاء رشق مركبته بالحجارة قرب جبل المشارف في القدس.

وفي شمال الضفة، لحقت أضرار بمركبة للمستوطنين، بعد رشقها بالحجارة جنوب نابلس، فيما لحقت أضرار في مركبات مستوطنين إثر رشقها بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب بيت لحم جنوبي الضفة.

المستوطنون من جهتهم، نفذوا هجمات على مركبات المستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني مستوطنة "يتسهار"، هاجمت مركبات المواطنين شمالي حوارة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، نقل بعضهم إلى المستشفى، وتحطيم زجاج مركبات.

كما تجمع عشرات المستوطنين، مساء اليوم، على مدخل قرية التواني بمسافر يطا جنوب الخليل، وطالبوا بترحيل المواطنين للاستيلاء عليها.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور، إن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال تجمعوا على مدخل القرية، ومنعوا المواطنين من الدخول والخروج لقريتهم، وطالبوا بترحيلهم من أرضهم، ورددوا شعارات عنصرية تطالب بترحيل المواطنين وملاحقتهم وممارسة المزيد من الإجراءات للنيل من صمودهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #الاحتلال #الضفة #نابلس #جنين #بيت لحم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة