الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي غدًا بحجة الأعياد اليهودية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بذريعة "الأعياد اليهودية"، تمهيدًا لاقتحامه من المستوطنين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل ببيان صحفي، إن سلطات الاحتلال أبلغت بإغلاق المسجد أمام المصلين المسلمين، اعتبارًا من عصر يوم غد الجمعة، وحتى مساء السبت، بحجة إحياء الأعياد اليهودية.

واستنكرت "الأوقاف" قرار حكومة الاحتلال إغلاق المسجد الإبراهيمي، واستمرارها منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى إليه.

يذكر أن الدائرة أكدت، في تصريح سابق، أن سلطات الاحتلال "منعت رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي الشريف 73 وقتًا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحجة إزعاج قطعان المستوطنين المتواجدين في القسم المغتصب من المسجد".

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، بالمنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، ويسكنها نحو 400 مستوطن، يحرسهم نحو ألف و500 من جنود الاحتلال.

وبعد مجزرة نفذها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين عام 1994، استشهد فيها 29 فلسطينيًا، اقتطع الاحتلال أكثر من نصف المسجد وحوله كنيس يهودي لصالح المستوطنين.

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المصدر / فلسطين أون لاين