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حماس: سياسة نتنياهو الاستيطانية لن تُضفي شرعية للاحتلال ومستوطنيه

17 نوفمبر 2022 . الساعة 16:45 بتوقيت القدس
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أكدت حركة حماس أن الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة غير شرعي، مشددةً على أن تعهّد نتنياهو للمتطرف بن غفير بـ"شرعنة" مستوطنات و65 بؤرة استيطانية وإنشاء طرق التفافية في الضفة الغربية، سياسة مكشوفة لن تُضفي شرعية للاحتلال ومستوطنيه.

ودعت الحركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أبناء شعبنا وقواه الحية إلى مزيد من التكاتف والوحدة في مواجهة تلك التوجّهات والسياسات الاحتلالية، لإفشالها بكل الوسائل المتاحة.

 كما دعت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم صمود شعبنا في أرضه، وتفعيل مقاطعة الكيان المحتل، وملاحقة قادته أصحاب السجل الحافل بالإجرام أمام المحاكم الدولية، انتصاراً للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #نتنياهو #الاستيطان #الضفة الغربية

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