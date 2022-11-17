وظيفة شاغرة في المنتدى الاجتماعي التنموي بقطاع غزة

المنتدى الاجتماعي التنموي:

مؤسسةٌ أهليةٌ تعملُ في فلسطين، أُسِّسَت عام 2006م، بمبادرة من مجموعة من النشطاء الشباب؛ من أجل بناء نموذجٍ أهلي مهني، قادر على تقديم الخدمات المجتمعية باستثمارٍ أفضل للموارد والإمكانيات المتاحة، وتحقيق رؤية تنموية، وفق منهجٍ شمولي قائم على احترام حقوق الإنسان، والقانون، والقيم المدنية.

وصل إعلان توظيف صادر عن مؤسسة المنتدى الإجتماعي التنموي SDF بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة وفقا للتالي :

- المسمى الوظيفي : منسق التدريب والمناصرة .

- المكان: مدينة غزة

- المدة: 12 شهر (دوام كامل) ، مع إمكانية التمديد حسب توافر الأموال.

- تقرير إلى مدير المشروع

الادوار والمسؤوليات:

1) مهام التدريب

- متابعة تنفيذ الأنشطة التدريبية حسب خطة عمل المشروع.

- بناء قاعدة بيانات للمدربين والاستشاريين في مجالات عمل المشروع.

- مسؤول عن مراجعة محتوى التدريب وأرشفة المواد التدريبية.

2) مهام المناصرة

- التخطيط لحملات المناصرة وأنشطة التوعية وتنفيذها.

- وضع خطط مناصرة للمؤسسات المستهدفة في المشروع.

- الإشراف الفني على تنفيذ برنامج الكفاءة الرقمية للمنظمات غير الحكومية المستهدفة وإعطاء التوجيهات لتحسين أداء خطط الإرشاد.

- دعم إعداد خطة الترويج لمركز وصل وأنشطة المشروع.

- الإشراف على المنتجات الرقمية وبناء علاقة قوية بين الوسيلة والقنوات الإعلامية والمؤثرين.

- العمل كنقطة محورية للتواصل مع المستفيدين من المشروع.

3) مهام الإبلاغ

- تقديم التقارير وخطط العمل المطلوبة حسب متطلبات العمل بالمشروع والمؤسسة.

- أرشفة الوثائق المتعلقة بأنشطة التدريب والدعوة.

المؤهلات:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو دراسات التنمية أو الإعلام أو المجالات ذات الصلة.

- 3 سنوات على الأقل من الخبرة العملية ذات الصلة. الخبرة السابقة في العمل في المنظمات غير الحكومية هي ميزة.

- اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ممتازة.

- خلفية جيدة في قطاع الإعاقة والشباب في السياق الفلسطيني.

- معرفة قوية بالأدوات الرقمية وطرق التدريب وحملات التوعية والدعوة.

- مهارات جيدة في إعداد التقارير وإثبات الخبرة في ممارسة الأدوات المفاهيمية (مثل الإطار المنطقي) ؛

- مهارات اتصال قوية وقدرات التواصل مع مجموعات مجتمعية متنوعة.

- مهارات الكمبيوتر (مايكروسوفت أوفيس ، تطبيقات افتراضية ، تطبيقات مكتبية / منصات ، منصات وسائط اجتماعية ، بريد إلكتروني).

طريقة التسجيل

- المرشحين المهتمين مدعوون لإرسال خطاب تغطية و سيرة ذاتية متوافقة مع ثلاثة مراجع (باللغة الإنجليزية) إلى البريد الالكتروني التالي : [email protected] مع الاشارة إلى اسم الوظيفة في الموضوع ( Advocacy and Training Coordinator)

- ينتهى التسجيل بتاريخ 26 نوفمبر 2022 في الساعة 04:00 مساءً (بالتوقيت المحلي)

- يتم تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء بشدة على التقدم لهذه الوظيفة.

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.