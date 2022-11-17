وقفة طلابية بجامعة النجاح للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها

نظمت الكتل الطلابية في جامعة النجاح بمدينة نابلس، ظهر اليوم الخميس، وققة لمطالبة إدارة الجامعة بإجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها وعدم تأجيلها.

وشارك في الوقفة طلبة وممثلي الكتل الطلابية في الجامعة، وأكدوا رفضهم لتأجيل الانتخابات، ورفعوا لافتات كتب عليها: "تأجيل وراء تأجيل، لمصلحة من يا إدارة النجاح"، و"انتخابات مثل كأس العالم.. مرة كل ٤ سنوات".

وعقدت الكتل الطلابية، أمس الأربعاء، مؤتمراً صحفياً، أمام مبنى الإدارة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لإدارة الجامعة، لاتخاذ قرار بشأن انتخابات مجلس الطلبة.

وأعربت الكتلة الإسلامية عن رفضها للمماطلة التي يتخذها مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، بشأن المقترحات المقدمة، للتراجع عن قرار تأجيل انتخابات مجلس الطلبة.

وقال ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح جهاد أحمد، إننا قدمنا ككتل طلابية بعض المقترحات التي تخفف عن كاهل الجامعة، لكن إدارة الجامعة تتجاهل هذه المقترحات ولا تتعاطى معها.

وشدد على أن جميع الكتل الطلابية موحدة وفي صف واحد، للمطالبة بالحصول على الحق الانتخابي، الذي هو من حق جميع الطلبة.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الجامعة أصدر في حزيران/ يونيو الماضي، جملة قرارات كان من بينها فصل عناصر الأمن المتورطين في الاعتداء على الطلبة، وتحديد موعد لانتخابات مجلس الطلبة، وكان مقرراً في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كما ينص دستور الجامعة.

ولفت إلى أن الكتل الطلابية تفاجأت قبل أسبوع، بأن إدارة الجامعة قررت تأجيل الانتخابات، منوهاً إلى أن جميع الكتل ترفض هذا القرار.

المصدر / فلسطين أون لاين