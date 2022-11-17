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وقفة في الخليل للتنديد بتصريح "بن غفير" بشأن الأسرى

17 نوفمبر 2022 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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وقفة في الخليل للتنديد بتصريح "بن غفير" بشأن الأسرى (أرشيف)

شارك عشرات المواطنين، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم الخميس، في وقفة منددة بتصريحات رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي، المجرم إيتمار بن غفير، حول الأسرى.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت في ميدان "ابن رشد" وسط الخليل الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى في سجون الاحتلال، فيما نددوا بتصريحات بن غفير، محرقين صوره.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ذكرت القناة "13" العبرية، أن بن غفير، طالب رئيس حكومة الاحتلال المُكلّف بنيامين نتنياهو بـ"تشديد ظروف حبس الأسرى وتصعيدها، وإلغاء حبس الأسرى على الأساس التنظيمي، وإلغاء صفة الناطق باسم الأسرى".

وبحسب نادي الأسير تعتقل دولة الاحتلال في سجونها 4760، من بينهم 160 طفلًا، و35 سيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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