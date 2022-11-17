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واتساب يطرح هذه الميزة الجديدة

17 نوفمبر 2022 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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واتساب يطرح هذه الميزة الجديدة

بدأ تطبيق واتساب بطرح ميزة تتيح لك إرسال رسائل لنفسك، وستتوفر هذه الخاصة لمستخدمي أندرويد وios.

الخاصية موجودة في الإصدار رقم (22.23.74) لمستخدمي نظام iOS، كما تتوفر لبعض مستخدمي أندرويد في الإصدار رقم (2.22.23.77).

يجد الكثير من الأشخاص أنه من المفيد تدوين ملاحظات، أو حفظ عناوين URL في رسالة لأنفسهم حيث يمكنهم العودة إليها لاحقًا بسهولة، وهي ميزة موجودة في تيليغرام، وSignal منذ فترة طويلة، وكذلك تطبيقات العمل مثل: (سلاك) Slack.

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ولإرسال رسالة لنفسك قم بفتح محادثة جديدة، وعند تحديد جهة اتصال لمراسلتها ستجد جهة الاتصال الشخصية الخاصة بك ظاهرة في أعلى قائمة جهات الاتصال.

بالإضافة لذلك عند فتحها ستظهر تسمية توضيحية مختلفة للدردشة، حيث ستجد عبارة (راسل نفسك) Message yourself تحت اسم جهة اتصالك كما يظهر في لقطة الشاشة.

ستكون الرسائل المرسلة إلى نفسك مرئية عبر جميع أجهزتك المرتبطة، لذلك تحتفظ خدمة واتساب أيضًا بالتشفير من طرف إلى طرف في هذه الدردشات، إذا لم تجد هذه الميزة الجديدة في تطبيق فقد تضطر إلى الانتظار لبضعة أيام أخرى حتى تُكمل خدمة واتساب عملية الطرح.

المصدر / وكالات
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