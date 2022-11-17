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مقتل امرأة ستينية في قرية عين الأسد بالداخل المحتل

17 نوفمبر 2022 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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مقتل امرأة ستينية في الداخل المحتل

عُثر صباح اليوم، الخميس، على جثة امرأة ستينية يشتبه بأنها قُتلت وعليها علامات عنف داخل منزل في قرية عين الأسد بمنطقة الجليل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وعثر أقارب المرأة على جثتها داخل المنزل، واستدعى زوج الضحية الطواقم الطبية و"الشرطة".

وأقر الطاقم الطبي الذي وصل للمكان بوفاة المرأة.

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وتواجدت قوات من شرطة الاحتلال في المكان، وزعمت فتحها ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة من مصادر محلية، فإن ابن الضحية، عُرف بأنه مدمن على المخدرات، طعنها في القسم العلوي من جسمها، لأسباب غير معروفة، ما أسفر عن مقتلها.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم؛ 93 قتيلا بينهم 11 امرأة، علمًا بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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