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صحة غزة تعلن بدء حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

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صحة غزة تعلن بدء حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

17 نوفمبر 2022 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة بقطاع غزة أنها بصدد إطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية للعام 2022-2023، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوضح مدير دائرة الطب الوقائي د. نضال غنيم أن التطعيم يستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن الإنفلونزا الموسمية.

وبيّن أن الفئات هي: كبار السن فوق 60 عامًا، ومرضى القلب ومرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى، ومرضى الجهاز التنفسي السفلي المزمن، والمرضى من ذوي المناعة الضعيفة.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم التطعيم في عدة مراكز صحية حكومية وهي مركز شهداء جباليا، ومركز الشيماء، ومركز شهداء الرمال، ومركز صبحة الحرازين، ومركز شهداء دير البلح، ومركز شهداء خان يونس، ومركز مسقط القرارة خانيونس، ومركز شهداء رفح.

وأكد أنه سيتم صرف اللقاح للمستشفيات للمرضى، وهم مرضى السرطان، ومرضى غسيل الكلى، ومرضى امراض الدم وخصوصا التلاسيميا

وأوضح أن آلية الصرف ستتم حسب الوصفة الطبية المحرّرة من قبل أطباء الأوبئة ومديري المراكز الصحية التي يوجد بها التطعيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #وزارة الصحة #تطعيم #الانفلونزا الموسمية

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