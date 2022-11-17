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سيارة تصطدم بـ25 شرطياً أمريكياً أثناء ممارستهم رياضة الصباح

17 نوفمبر 2022 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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سيارة تصطدم بـ25 شرطياً أمريكياً وهم يمارسون رياضة الصباح

أعلنت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية اصطدام مركبة بمجموعة كبيرة من الشرطيين المتدربين في أثناء ممارستهم التدريبات الصباحية، فجر اليوم الخميس، ما أدى إلى إصابة 25 عنصرا، 5 منهم في وضع حرج.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، كان عشرات من الشرطيين المتدربين يركضون صباحا عندما اصطدمت بهم سيارة أفادت تقارير أنها كانت تسير في الاتجاه الخاطئ، ولم تخفّف من سرعتها على ما يبدو من ملابسات الحادث.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا في مؤتمر صحفي: "بدا الأمر كأنه تحطم طائرة".

وأضاف أنه كان هناك "الكثير من الأشخاص متناثرين في كل مكان يعانون درجات مختلفة من الإصابة، ما سبّب صدمة كبيرة".

وأوضح فيلانويفا أن بعض المصابين "فقدوا أطرافا"، فيما وضع أحدهم على جهاز التنفس الاصطناعي.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث أكثر من عشر سيارات إسعاف وسيارة دفع رباعي رابضة على الرصيف وواجهتها متضررة.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" Los Angeles Times عن المسؤولة في الإطفاء شيلا كيليهر قولها إن السيارة كانت تسير في الاتجاه الخاطئ وقت وقوع الحادث.

المصدر / وكالات
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