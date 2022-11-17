نقابات العمال تكرّم عاملاً أنقذ طفلاً جرّفته مياه الأمطار بغزة

كرّم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، العامل من "صناع الجمال" حسام الأسود من منطقة مخيم الشاطئ للاجئين، تقديرًا لشجاعته في إنقاذ الطفل معتصم العوضي والذي جرّفته مياه الأمطار في أثناء منخفض جوي وصل قطاع غزة في 8 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

وقال العمصي خلال استقبال العامل الأسود في مقر الاتحاد الرئيس بمنطقة "الصفطاوي" بمدينة غزة، إن، العامل الأسود أظهر شجاعة وسرعة بديهة وإنسانية عالية، كما بينت مقاطع الفيديو وثقت، لحظة جرف مياه الأمطار للطفل العوضي، فيما سارع العامل الذي تواجد بالمكان على رأس عمله لإنقاذه رغم سرعة المياه المنحدرة الشديدة دون التفكير بالعواقب وكان "همه حياة الطفل".

وأضاف، أن هذا السلوك الشجاع الذي أبداه العامل محل تقدير واحترام من المجتمع الفلسطيني، مبينا، أن التكريم بهدف تشجيع العمال الآخرين وباقي المواطنين على مساعدة المجتمع، والتكاتف فيما بيننا لمواجهة العواصف والكوارث الطبيعية.

وأكد العمصي، أن العامل الأسود يمثل أنموذجًا يحتذى به للمواطن والعامل الشجاع المكافح، مستدركا، أن هذا السلوك لم يكن جديدًا على شريحة العمال فهي دائمًا تتفوق بالبعد الإنساني والأخلاقي في المجالات كافّة.

وعدّ نقيب العمال مشهد إنقاذ الطفل "صورة مشرّفةً" تدلّل على أصالة الشعب الفلسطيني، وتراحمه فيما بينهم، مشددًا، في الوقت ذاته على ضرورة قيام الأهالي بالانتباه لأطفالهم وعدم خروجهم من البيت لحظة المنخفضات، التي تزداد فيها فرص حدوث تماس كهربائي وسيول إضافة لنزلات البرد والأنفلونزا.

المصدر / فلسطين أون لاين