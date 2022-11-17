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الجمهوريون يستعيدون الأغلبية في مجلس النواب الأميركي

17 نوفمبر 2022 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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الجمهوريون يستعيدون الأغلبية في مجلس النواب الأميركي

نجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي، ما يضمن لهم قاعدة تشريعية تتيح لهم معارضة برنامج عمل الرئيس، جو بايدن خلال العامين المقبلين، وسط انقسام السلطة في الكونغرس.

وسيطر الجمهوريون على مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بعد فوز مايك جارسيا بسباق الانتخابات في كاليفورنيا، وحصل الحزب الجمهوري بذلك على المقعد رقم 218 المطلوب للأغلبية في المجلس، وفقا لوكالة أسوشيتيد برس.

وجاءت الغالبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، كما أن الجمهوريين أخفقوا أيضا في الإمساك بزمام مجلس الشيوخ بعد أداء مخيّب في الانتخابات النصفية وفقا لـ"فرانس برس".

وقد لا يكون النطاق الكامل لأغلبية الحزب واضحا لعدة أيام أخرى أو أسابيع، حيث لا يزال يتم عد الأصوات في السباقات التنافسية، حسب "أسوشيتيدبرس".

وقد ينجح الحزب الديمقراطي في حصد 210 مقاعد على الأقل ولكن ليس أكثر من 217، حسب الوكالة.

وكان الجمهوريون على بعد ستة مقاعد من الوصول إلى 218 مقعدا مطلوبا للأغلبية، الأحد الماضي، وحصل الحزب الجمهوري، ليل الإثنين، على عدد قليل من المقاعد ليبلغ الرقم 217، قبل أن ينجح في حصد مقعد كاليفورنيا ليصل إلى 218 مقعدا.

المصدر / وكالات
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