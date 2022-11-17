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طالع أسعار الدجاج والخضار بأسواق غزة اليوم الخميس

17 نوفمبر 2022 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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جاءت أسعار الكيلو الواحد من الدجاج والخضراوات واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس على النحو الآتي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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