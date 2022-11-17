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طوله 10 أمتار.. الصين تعرض رادارًا فضائيًا نادرًا

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طوله 10 أمتار.. الصين تعرض رادارًا فضائيًا نادرًا

17 نوفمبر 2022 . الساعة 04:13 بتوقيت القدس
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تعرض مجموعة التكنولوجيا الإلكترونية الصينية رادارها الفضائي SLC-18 الذي يبلغ طوله 10 أمتار لأول مرة في معرض الصين الدولي للطيران في مدينة Zhuhai في جنوب البلاد.

وتشير صحيفة Global Times إلى أن هذا الرادار أثار اهتمام زوار معرض Airshow China الدولي للطيران الذي يقام خلال الفترة 8-13 نوفمبر 2022 في مدينة Zhuhai الساحلية، بمشاركة شركات العديد من البلدان بما فيها الشركات الروسية.

والرادار SLC-18 هو عبارة عن محطة رادارية لتتبع الأجسام في مدار أرضي منخفض. وتسمح هذه التكنولوجيا بالتنبؤ بمسار المركبات والأجهزة الفضائية وجمع البيانات عنها.

ويمكن لهذا الرادار، اكتشاف الأقمار الصناعية وتحديد هويتها وفهرستها ومن ثم ارسال المعلومات إلى مركز القيادة الأرضي. وهذا، وفقا للخبراء، سيساعد الصين على "إتخاذ إجراءات وقائية لتجنب "النظرات المزعجة" للأقمار الصناعية الأجنبية.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الصين #رادار طوله 10 أمتار #الدولي للطيران #مركز المعلومات

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