زرع خلايا من البنكرياس قد "يغير حياة" مرضى السكري

بعد سنوات من التجارب، أظهرت عمليات زرع ما يُعرَف بجزيرات البنكرياس - بات مسموحاً بها أخيراً من السلطات الصحية في العالم - قدرة على "تغيير حياة" المرضى.

لا تخفي فاليري رودريغيز رضاها عن النتائج "الثورية" لهذه التقنية العلاجية، فقد كانت هذه المدرِّبة المصرفية السابقة، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، من طلائع المرضى في فرنسا الذين خضعوا في المركز الاستشفائي الإقليمي في ستراسبورغ، لعملية زرع من هذا النوع، في إطار الرعاية الطبية السائدة.

وتقوم هذه "التقنية" على إجراء عملية زرع في البنكرياس لما يُعرَف بـ"جزيرات لانغرهانس"، وهي خلايا من البنكرياس مسؤولة عن فرز الإنسولين، إثر سحبها من شخص واهب غير مصاب بالسكري وفي حالة موت سريري.

ولم تشعر فاليري رودريغيز بأية آثار جانبية سلبية، مشيرة إلى أن هذا التدخل الجراحي، على غرار سائر عمليات الزرع، يتطلب اتباع علاج يستمر مدى الحياة لتجنب رفض الجسم للأعضاء أو الخلايا المزروعة.

و وتقول رودريغيز:: "في مواجهة الحالات المتكررة لانخفاض مستوى السكر في الدم أو الإعياء، أفضّل حتماً تناول فطور العقاقير"، وفق تعبيرها.

وبعد 20 سنة من البحوث، حصلت أولى التجارب السريرية على هذا العلاج سنة 1999 في كندا، ثم في أوروبا، واستمرت لنحو عقدين.

وكان المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة ليل، شمال فرنسا، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، أول مؤسسة فرنسية تُجري عملية زرع من هذا النوع، في إطار عملياتها الروتينية، قبل أن يحذو حذوها المستشفى في ستراسبورغ.

المصدر / فلسطين أون لاين