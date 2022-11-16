الاحتلال يصادر مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في الضفة

قال مسؤول فلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت الأربعاء، أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين، لتوسعة مستوطنات جنوبي الضفة الغربية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمحافظة بيت لحم حسن بريجية ، في بيان، إن الأمر العسكري الإسرائيلي يقضي بالاستيلاء على 320 دونماً (الدونم 1000 متر) من أراضي محافظة بيت لحم.

وأوضح بريجة، أن الأراضي تقع في بلدات الخضر ونحالين وارطاس جنوبي بيت لحم، وسيجري مصادرتها لصالح توسعة مستوطنات "دانيال واليعازر وافرات" الإسرائيلية.

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.