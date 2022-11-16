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وصول منتخب فرنسا بطل العالم إلى قطر

16 نوفمبر 2022 . الساعة 22:59 بتوقيت القدس
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وصول منتخب فرنسا بطل العالم إلى قطر

حلت بعثة منتخب فرنسا حامل اللقب، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، المقرر انطلاق منافساتها يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وتستمر إلى غاية يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وهبطت طائرة نجوم المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، وبحضور كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، في مطار حمد الدولي، قبل التوجه مباشرةً إلى مقر إقامته في فندق ومنتجع المسيلة.

ويباشر المنتخب الفرنسي بدءاً من يوم غد الخميس تدريباته بالأراضي القطرية، حيث سيخوض استعداداته طيلة فترة وجوده في قطر في ملاعب السد، وهو الملعب الذي اختاره الاتحاد الفرنسي للاستعداد الفني والبدني لمبارياته خلال المونديال.

وقرر ديشامب، مدرب منتخب "الديوك" عدم خوض أي مباراة ودية قبل دخول غمار نهائيات كأس العالم، بسبب ضيق الوقت وتخوفه من تعرض لاعبيه لمزيد من الاصابات.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #كأس العالم #منتخب فرنسا #2022

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