"من أجمل ما سمعت".. مشجع برازيلي يتأثر بصوت الأذان في قطر

وصف مشجع برازيلي الأذان بأنه من أجمل الأشياء التي لمسها، وتأثر بها في أثناء زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة لتشجيع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وعبر حسابه الشخصي على تويتر، نشر "كارتر" -الذي يُعرّف نفسه بأنه محامٍ- مقطع فيديو التقطه من أمام أحد المساجد في قطر وهو يصدح بصوت الأذان، تداولته العديد من الحسابات الرياضية وناشطون قطريون.

وبالبرتغالية كتب كارتر "اليوم كنت أقف أمام مسجد عندما سمعت الأذان، والأذان هو تقليد قديم يدعو المسلمين لأداء صلاتهم ويقال عدة مرات في اليوم. لقد كانت من أجمل الأشياء التي رأيتها هنا في قطر وتأثرت بها".

ومنذ قدومه إلى قبل أيام، يشارك هذا المشجّع الرياضي البرازيلي أبرز محطاته وجولاته السياحية في قطر عبر حساباته الشخصية على المنصات.

وفي تغريدة أخرى نشر كارتر مقطع فيديو يتضمن لقاءه مع أحد المشجعين قائلا "جاء هذا الصديق من مدريد إلى الدوحة بالدراجة في مغامرة استمرت 6 أشهر لا تصدق".

كما شارك كارتر مقطعا مصورا التقطه بنفسه، لمجموعة كبيرة من محبي منتخب "السامبا" وهم يحتفلون في شوارع الدوحة لدعم ومساندة "السيليساو" قبل أيام من انطلاق المونديال، في فيديو حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

وفي أبريل/نيسان 2022، أعلنت أوكرانية إسلامها في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، بعد إعجابها بصوت الأذان.

وتداولت المنصات الرقمية التركية مقطع فيديو لهذه المرأة خلال نطقها الشهادتين ودخولها الإسلام.

المصدر / فلسطين أون لاين