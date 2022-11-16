رسمياً: الاتحاد المغربي يستدعي بديل أمين حارث في قائمة كأس العالم

استُدعي الشاب أنس زروري، لاعب وسط بيرنلي الإنكليزي، إلى تشكيلة منتخب المغرب لكرة القدم التي تستعد للمشاركة في مونديال قطر، بدلا من المصاب أمين حارث، حسب ما أعلن اتحاد اللعبة الأربعاء.

وقال الاتحاد المغربي في بيان "وجه السيّد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى أنس زروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنكليزي للانضمام الى بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم".

وكان زروري (22 عاماً) الذي يحمل الجنسية البلجيكية قد مثّل منتخباتها للفئات العمرية، قبل ان يقرّر ارتداء ألوان "أسود الأطلس".

وأضاف الاتحاد المغربي "جاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما تم تأهيله رسميا مساء يوم الاربعاء 16 نوفمبر 2022 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وسيلتحق زروري بمنتخبه الجديد في مدينة الشارقة الإماراتية، على هامش المباراة الودية ضد جورجيا الخميس، قبل مشاركته في المونديال بمجموعة تضم كرواتيا وبلجيكا وهولندا.

وكان حارث (25 عاماً) تعرض لالتواء قوي في الرباط الصليبي لركبته اليسرى قد يبعده عدة اشهر، خلال مباراة فريقه مرسيليا ضد موناكو في الدوري الفرنسي الأحد الماضي.

المصدر / وكالات