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خدمات البريج يتعاقد مع أبرز نجوم المغازي.. من هو؟

16 نوفمبر 2022 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

توصل نادي خدمات البريج لاتفاق رسمي مع واحد من أبرز لاعبي فريق خدمات المغازي لكرة السلة، في اطار مساعي الفريق لتعزيز صفوفه بمجموعة من اللاعبين تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد 2022/2023.

وكشف مصدر موثوق لـ"فلسطين أون لاين" عن إتمام البريج تعاقده مع اللاعب محمد أبو غزال "نيستا" أحد أبرز نجوم المغازي في المواسم الماضية، والذي ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بثنائية الدوري والكأس في الموسم قبل الماضي.

وتعاقد  البريج مع أبو غزال رغم العقوبة المفروضة على اللاعب بالإيقاف لمدة سنة ميلادية، لكنه سيكون متاحا له تقديم طلب استرحام لاتحاد كرة السلة من أجل رفع الإيقاف بعد مرور نصف مدة العقوبة.

وسيقوم البريج بقيد أبو غزال على كشوفاته في لجنة شؤون اللاعبين باتحاد السلة صباح اليوم الخميس، قبل أن يتم اغلاق فترة تسجيل اللاعبين في تمام الساعة الثالثة في نفس اليوم.

واتفق البريج مع نجم المغازي على كافة التفاصيل الخاصة بفترة التعاقد والقيمة المالية، إلى جانب الفترة التي سيقضيها لحين تخفيض العقوبة حال وافق اتحاد السلة على طلب الاسترحام، الذي يعتزم اللاعب التقدم به خلال الفترة القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المغازي #خدمات البريج

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