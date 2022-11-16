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3 مشاهد قوية لمنفذ عملية سلفيت محمود صوف

16 نوفمبر 2022 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
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في عملية نوعية، قتل 3 مستوطنين وأصيب 2 آخرين بجراح، أمس الثلاثاء، في عملية طعن ودهس بطولية بمستوطنة “أرئيل” شمال سلفيت.

وبث اليوم مشاهد قوية للعملية، ظهر فيها 3 مرات المنفذ في أقوى صورة له.

وزفت حركة “حماس” منفذ عملية الطعن والدهس البطولية الشهيد البطل محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس في سلفيت.

وقالت الحركة: “تأتي هذه العملية البطولية ردّاً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المسجد الأقصى المبارك، وتغوّله على دماء أبناء شعبنا، والتي كان آخرها قتل الطفلة الفلسطينية فلة المسالمة، البالغة من العمر 15 عاماً، قرب مدينة رام الله بدمٍ بارد”.

ودعت حماس الشباب في الضفة والقدس إلى اقتفاء أثر الشهيد في الإثخان بالعدو، دفاعاً عن شعبنا، وثأراً للقدس والمسجد الأقصى المبارك، ولإبداع الأدوات والوسائل في استهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل ساحات الوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#عملية سلفيت #المقاومة الفلسطينية #محمود صوف

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