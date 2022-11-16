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"المكبر" و"الخليل" يحققان الفوز في ختام مرحلة الذهاب.. هل سقط "الظاهرية" و"بلاطة" في الفخ؟!

16 نوفمبر 2022 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

واصل جبل المكبر وشباب الخليل انتصاراتهما في ختام منافسات الجولة الـ11 وقبل الأخيرة من دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية موسم 2022/2023، بفوزهما على الأمعري وإسلامي قلقيلية تواليا، وسقط الظاهرية وبلاطة في فخ التعادل أمام ثقافي طولكرم ووادي النيص.

جبل المكبر تفادي المفاجآت أمام مضيفه الأمعري وتمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، لينهي مرحلة الذهاب من البطولة محتلا المركز الثاني برصيد 24 نقطة متساويا مع شباب الخليل وبفارق 4 نقاط عن هلال القدس المتصدر، جراح الأمعري تعمقت بهذه النتيجة المخيبة والتي أبقت الفريق في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط.

المكبر تقدم بالنتيجة بهدف سامح مراعبة (15) وتمكن الأمعري من تعديل النتيجة قبل انتهاء الشوط الأول من خلال المهاجم إياد أبو غرقود (40)، وتقدم المكبر بالهدف الثاني عبر شاهر داوود (71) وسجل زيد القنبر الهدف الثالث لنسور الجبل (90+2).

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وعاد شباب الخليل بفوز كبير من أمام إسلامي قلقيلية بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجامعة الأمريكية، ليرفع شباب الخليل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المكبر، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي لكنه شهد طرد محمد حسن لاعب الإسلامي قبل صافرة نهاية الشوط، لينجح شباب الخليل في استغلال التفوق العددي ويسجلون ثلاثة أهداف عبر تامر صيام (55) ويحيى أبو فارة (75) ومحمد الجعبري (48).

وسقط الظاهرية في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه ثقافي طولكرم بهدف لمثله، ليتراجع الفريق للمركز الرابع برصيد 23 نقطة، وبقي الثقافي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

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ثقافي طولكرم كان المبادر للتسجيل بهدف عبد الله الطبال (63)، وجاء هدف التعادل للظاهرية عبر أدهم خويلد لاعب الثقافي الذي سجل في مرمى فريقه بالخطأ (73).

وحسم التعادل الإيجابي مباراة وادي النيص ومركز بلاطة بهدفين لكل فريق، والتي أقيمت على ستاد الخضر، ليبقى بلاطة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وتراجع وادي النيص للمركز الثامن برصيد 12 نقطة.

سجل هدفي بلاطة عبد الرحمن وشاح (14) ونمر واصف (50)، فيما سجل لوادي النيص خضر أبو حماد هدفين (44) و(59).

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #كرة القدم #رياضة

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