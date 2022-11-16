تتعلق بكأس العالم 2022.. قطّر توجه رسالة قاسية لرئيس البرلمان العربي

عقد مكتب مجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال المكتب، كما تم اعتماد جدول أعمال الجلسة المقبلة.

واستنكر مكتب المجلس، خلال الاجتماع، الموقف الشخصي لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وإصراره على عدم إدانة الحملات المغرضة ضد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالرغم من وقوف غالبية أعضاء البرلمان العربي إلى جانب دولة قطر وتأييدهم لإصدار بيان في هذا الشأن.

كما أبدى مكتب المجلس، استياءه الشديد من هذا الموقف غير الودي، الذي يتنافى مع المبادئ التي أنشئ عليها البرلمان، ويخدم أجندات خارجية لا تصب في مصلحة الشعوب العربية.

وفي هذا السياق، ثمن مكتب المجلس المواقف المؤيدة لدولة قطر في استضافتها للبطولة من قبل عدد من المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، على غرار الاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي

وأعيد انتخاب البحريني عادل العسومي رئيساً للبرلمان العربي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال أعمال جلسة البرلمان العربي الإجرائية التي عقدت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وفور إعلان فوزه، تعهد العسومي آنذاك بمواصلة جهوده لـ"تعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، وتفعيل دوره عربياً وإقليمياً ودولياً، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والدفاع عن قضايا الأمة العربية في كافة المحافل الدولية، وعلى كافة المستويات، من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة"، وهو ما لم يفعّله في الحالة القطرية، من خلال رفضه إصدار بيان لإدانة الحملات التي تتعرض لها الدوحة على خلفية استضافتها لكأس العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات