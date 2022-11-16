وفاة حكم فرنسي خلال التدريبات بسبب جلطة دماغية

أعلن اتحاد الحكام الفرنسيين عن وفاة الحكم جوهان آميل، بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 42 عامًا، قبل 4 أيام فقط عن انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان آميل مسؤولًا عن غرفة تقنية الفيديو، يوم الأحد الماضي، خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام أوكسير (5-0) في الدوري الفرنسي، فيما تعود آخر مواجهة له كحكم رئيسي، إلى تاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بين ليل ورين (1-1)، في الجولة الـ14 من "الليغ 1".

وقالت رابطة الحكام في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التحكيم في حداد. علمنا بوفاة زميلنا وصديقنا جوهان آميل، حكم دوري الدرجة الأولى الفرنسي عن عمر يناهز 42 عامًا.. إلى عائلته وأقاربه وأصدقائه، نرسل أعمق تعازينا.. يوهان، سوف نفتقدك".

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فقد تعرض الحكم آميل لجلطة دماغية في أثناء التدريب، وهو الذي تم تصعيده ليكون حكمًا في "الليغ 1" منذ موسم 2016-2017، وأدار أكثر من 300 مباراة في جميع المسابقات.

المصدر / وكالات