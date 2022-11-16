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بالصور تفاصيل "الظهور الأحدث" لأمير قطر ووالده

16 نوفمبر 2022 . الساعة 20:13 بتوقيت القدس
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في أحدث ظهور لهما، قام  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، صباح اليوم، بجولة في قصر الحكم في الديوان الأميري.

وخلال الجولة، استمعا إلى شرح عن استقبال وتنظيم الزيارات في مركز الزوار في مشيرب، وجولة قصر الحكم في الديوان الأميري الذي يهدف للتعريف بتاريخ الديوان الأميري ومسيرة حكام دولة قطر والخصائص العمرانية لقصوره.

عقب ذلك، اطلعا على المحطات التي يضمها القصر، واستمعا لشرح عن كل محطة. كما زار سموهما مجلس الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني الذي يعتبر من محطات جولة قصر الحكم.

حضر الجولة عدد من  الوزراء والمسئولين.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #أمير قطر

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