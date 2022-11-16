أجهزة أمن السلطة تعتقل اثنين من قيادات الحركة الطلابية في جامعتي النجاح وبيرزيت

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية استهداف نشطاء الحركة الطلابية في الجامعات على خلفية آرائهم السياسية ونشاطهم في خدمة الطلبة.

واعتقلت أجهزة السلطة مساء اليوم الثلاثاء الطالبين صهيب حمد من جامعة النجاح، ومصطفى أبو عيد من جامعة بيرزيت.

وأفادت مصادر محلية بأن أجهزة السلطة في رام الله اعتقلت الطالب مصطفى أبو عيد منسق كتلة الوحدة الطلابية الذراع الطلابي للجبهة الديموقراطية في جامعة بيرزيت بعد اعتراض سيارته، والاعتداء عليه.

وأفرجت أجهزة السلطة عن الطالب أبو عيد مساء اليوم عقب احتجازه لعدة ساعات والتحقيق معه.

وفي نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر الطالب صهيب حمد، ممثل الحراك الطلابي في جامعة النجاح بنابلس، بعد استدعائه للمقابلة.

وكانت الأطر الطلابية في جامعة النجاح قد أكدت رفضها تأجيل انتخابات مجلس الطلبة، وأعلنت تنظيم وقفة غداً الساعة 12 أمام مبنى الإدارة للمطالبة بإجراء الانتخابات.

وسبق أن اقتحمت أجهزة السلطة منزل الطالب حمد، وتلقى تهديدات بالقتل على خلفية نشاطه الطلابي.

يشار إلى أن الطالب صهيب حمد من سكان بلدة عينابوس جنوب نابلس، أسير محرر أمضى نحو 3 سنوات في سجون الاحتلال.

وحرمه الاعتقال والملاحقة من حقه في إكمال دراسته الجامعية في جامعة النجاح.

وإلى جانب الاعتقالات التي تنفذها أجهزة السلطة في نباسل ورام الله، تواصل اعتقال الطلاب في جامعة الخليل ليث الحلايقة ومحمد مطور وأحمد الشريف لليوم الـ10 على التوالي على خلفية عملهم النقابي.

ويقبع في سجون السلطة نحو 35 مواطناً بينهم نشطاء وأسرى محررون وطلاب، يعتقل بعضهم منذ أشهر دون تهمة.

المصدر / فلسطين أون لاين