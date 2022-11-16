سون يظهر مقنعاً خلال تدريبات منتخب كوريا الجنوبية

التحق الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، بمقر تدريبات منتخب بلاده في العاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

وظهر سون في أول حصة تدريبية يخوضها مع كوريا الجنوبية، مرتديًا قناعًا واقيًا أسود اللون على وجهه، وعليه رقمه في المنتخب "7" باللون الأبيض على اليسار، بعد جراحة قام بها إثر إصابة تعرض لها في الوجه.

وكان سون قد تعرَّض لعدة كسور في عظام الوجه حول عينه اليسرى، بعد احتكاكه بالمدافع الكونغولي شانسيل مبيمبا، خلال فوز توتنهام 2-1 على مُستضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الثلاثاء 4 نوفمبر، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-23.

وبعد ذلك بخمسة أيام، أعلن سون على وسائل التواصل الاجتماعي أنه مستعد للعب وهو يرتدي قناعًا واقيًا؛ ليتمكن من تمثيل بلاده في كأس العالم، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "اللعب لبلدك في كأس العالم هو حلم الكثير من الأطفال الذين يكبرون، تمامًا كما كان حلمي.. لن أنسى هذا، أتطلع إلى تمثيل بلدنا الجميل، أراكم قريبًا.. سوني".

المصدر / وكالات