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مفاجأة.. مانشستر يونايتد يستهدف نجم كبير لخلافة رونالدو

16 نوفمبر 2022 . الساعة 18:37 بتوقيت القدس
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مفاجأة.. مانشستر يونايتد يستهدف نجم كبير لخلافة رونالدو

أكدت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر يونايتد يخطط لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، الصيف المقبل، رغم تجديده لعقده قبل انطلاق الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الشياطين الحمر ستحاول إقناع إدارة النادي الفرنسي بـعرض ضخم بقيمة 170 مليون يورو من أجل الحصول على مبابي في الميركاتو الصيفي.

وكشفت صحيفة (ميرور) البريطانية أن مبابي (23 عاماً) يشعر بالأسف لتجديد عقده مع ناديه الفرنسي "بعد تعرضه لضغوط" من إدارة النادي من أجل استكمال مسيرته في فرنسا، لكنه يشعر بأن باريس لم ينفذ الطلبات الرياضية المتفق عليها قبل توقيعه على تجديد العقد.

ويعلم مبابي صعوبة الخروج من النادي الباريسي ولكنه أبدى استعداه للعب في مانشستر، الذي يرغب في تعويض الرحيل المرتقب لنجمه المخضرم كريستيانو رونالدو.

وتعرض إدارة "الشياطين الحمر" على مبابي راتبا بقيمة تتخطى 50 مليون يورو في الموسم، وهو نفس ما يتلقاه في باريس تقريباً، بحسب "ميرور".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الدوري الإنجليزي #مانشستر يونايتد #رونالدو #كريستيانو

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