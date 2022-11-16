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الكشف عن مسار جديد لطلبة الثانوية في فلسطين

16 نوفمبر 2022 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 أصدرت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، بيانًا توضيحيًا حول المسار المدرسي للتعليم الثانوي المعلن عنه مؤخرًا.

وقالت الوزارة، إنها تعكف على تطوير مسار مدرسي للتعليم الثانوي ضمن الخطوات التطويرية التي تقوم بها، وتحت مظلة برنامج أجندة إصلاح التعليم لتحسين طرق التدريس وأساليب التقويم.

وبينت أن هذا المسار سيقدّم للطلبة الفرصة لاختيار مسارهم الأكاديمي أو المهني بطريقة أكثر شمولية، لا تقتصر فقط على معدل نجاح الثانوية العامة الذي يحدد مصير الطلبة.

 

تفاصيل تنفيذ المسار

وستبدأ الوزارة بتطبيق مسار تجريبي في الصف العاشر ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير العملية التعليمية وتحسين الجودة الأكاديمية وطرائق التقويم؛ لتكون أكثر شمولاً ومراعاةً للطلبة وقدراتهم ومهاراتهم المختلفة والمتنوعة.

وأكدت الوزارة بأن هذا المسار، الذي جاء نتيجة لنقاشات استمرت لأكثر من عامين مع القطاعات التربوية والتعليمية ذات العلاقة، لن يكون – في حالة نجاح المرحلة التجريبية- بديلاً عن امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، وإنما أداة مستحدثة تُقدّم للطلبة الفرصة لاختيار مسارهم الأكاديمي أو المهني بشكل فعال.

وأشارت إلى أنها ستصدر تعليمات واضحة لمديريات التربية حول هذا المسار.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الثانوية العامة #التربية التعليم #مدارس فلسطين

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