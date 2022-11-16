تعرف على بديل نكونكو المصاب في قائمة فرنسا لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا بطل العالم 2018، قرر استدعاء راندال كولو مواني ليحل محل، كريستوفر نكونكو، في تشكيلة الديوك لبطولة كأس العالم قطر 2022 المقررة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي و18 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر أن ديشامب قرر استدعاء مواني، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، إلى قائمة منتخب فرنسا، بدلًا من نكونكو، مهاجم ريد بول لايبزيغ الألماني المصاب.

وتعرض نكونكو لإصابة بالغة في ركبته اليسرى، خلال تدريبات منتخب فرنسا قبل السفر إلى قطر، وأثبتت الفحوصات الأولية عدم قدرته على اللعب لفترة طويلة، ما يعني أن بقاءه في المنتخب أصبح بلا جدوى.

في السياق ذاته كان مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، قد استُدعِيَ سابقًا ضمن معسكر الديوك الذي جرى خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، وللمعسكر الحالي بعدما حصل الاتحاد الفرنسي على موافقة اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي "الفيفا" على عملية الاستبدال.

المصدر / وكالات