فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العمل الحكومي" يقرر إنشاء "بنك جديد" بغزة.. تعرف إلى التفاصيل وآخر القرارات المالية

توقعات كافو للمنتخب الذي سيفوز بكأس العالم 2022

مؤثر.. مُحرر يزور قبر شقيقه "العريس" في جنين

وزير يكشف: أين ذهبت الـ "مليار دولار" من خزينة السلطة؟

عقب عملية "أرئيل".. جيش الاحتلال يرفع مستوى تأهبه في الضفة الغربية

إصابة جندي إسرائيلي رشقًا بالحجارة وتضرر منازل للمستوطنين بعملية إطلاق نار بالضفة

تفاصيل تعرُض الأسير سامي الهريمي للضرب المبرح

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ليفاندوفسكي بعد إعلان ايقافه

حرس الثورة الإيراني يعتقل جاسوساً على صلة بـ"الموساد"

عضو اتحاد كرة القدم يتحدث عن مصير "منحة عباس" لأندية غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

رشق مركبات للمستوطنين بالحجارة

إصابة جندي إسرائيلي رشقًا بالحجارة وتضرر منازل للمستوطنين بعملية إطلاق نار بالضفة

16 نوفمبر 2022 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أصيب جندي إسرائيلي وتضررت منازل للمستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، في إطلاق نار صوب مستوطنة ورشق بالحجارة في مناطق بالضفة الغربية.

وأصيب جندي إسرائيلي بجروح في وجهه، بعد رشقه بالحجارة شمال الضفة.

وأطلق مقاومون النار نحو مستوطنة "شاكيد" جنوب غرب جنين، أدت لتضرر عدد من منازل المستوطنين.

كما رشق الشبان الثائر مركبات للمستوطنين بالحجارة قرب قرية حارس شمال غربي سلفيت.

وفي الخليل، ألقى الشبان الحجارة نحو حافلة ومركبات للمستوطنين قرب مخيم العروب شمال المدينة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي، حيث سجل مركز معلومات فلسطين -معطى- (1999) عملا مقاوماً، بما يعادل ضعف ما تم رصده خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين عمليات إطلاق نار وعمليات دهس وطعن وزرع عبوات ناسفة وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة على مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت في مجموعها عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#إطلاق نار #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة