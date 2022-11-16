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بالفيديو والصور مؤثر.. مُحرر يزور قبر شقيقه "العريس" في جنين

16 نوفمبر 2022 . الساعة 17:24 بتوقيت القدس
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زار الأسير المحرر إيهاب سلامة قبر شقيقه الشهيد فاروق فور تحرره من سجون الاحتلال.

واستشهد المطارد والقيادي في سرايا القدس فاروق سلامة، جراء تعرضه لعملية اغتيال في مخيم جنين في الثالث من نوفمبر الجاري، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم جنين، فيما تصدى مقاومون للاقتحام وأطلقوا زخات كبيرة من الرصاص.

وفيما يلي المشاهد من داخل المقبرة..

وأفادت وزارة الصحة في حينه باستشهاده متأثراً بإصابته بجراح حرجة للغاية، عقب وصوله إلى مستشفى جنين الحكومي، مشيرة إلى أنه أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس.

كما أصيب ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال، خلال مداهمة قوات خاصة جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين جنود الاحتلال والمقاومين.

واقتحمت عشرات الجيبات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال مخيم ومدينة جنين من محاور عدة، وسط اشتباكات بالمخيم ودعوات لإغلاق مداخله.

وأمطر المقاومون آليات وقوات الاحتلال في شارع الناصرة بجنين بصليات كثيفة من الرصاص.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
 
وسجل مركز معلومات فلسطين “معطى” 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#جنين #الاحتلال الإسرائيلي #فاروق سلامة

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