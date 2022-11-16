حرس الثورة الإيراني يعتقل جاسوساً على صلة بـ"الموساد"

أعلن حرس الثورة الإيراني، اليوم الأربعاء، أنّ جهاز الاستخبارات التابع له "ألقى القبض على جاسوس للموساد الإسرائيلي، في محافظة كرمان، كان يخطط للقيام بعملية تخريبية".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأنّ الجاسوس اعترف أنّه جُنّد من قبل "الموساد" عبر الإنترنت.

وقال الجاسوس: "من أجل إرضاء الطرف الآخر، أعلنت أنني مستعد للقيام بأي إجراء يتماشى مع أهداف جهاز مخابرات الكيان الصهيوني في إيران".

وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشفت وكالة "فارس" الإيرانية عن "اعتقال 10 أشخاص مرتبطين بالموساد في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد"، مشيرةً إلى أنّ "المعتقلين أجروا اتصالات مباشرة عبر الفيديو بضباط في الموساد، وكانوا ينشطون في أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان".

وفي الشهر نفسه، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال جاسوس يعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية في محافظة كِرمان، قبل تنفيذه عمليات تخريب في البلاد.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت استخبارات الشرطة الإيرانية "القبض على أعضاء شبكة تجسس تعمل لمصلحة إسرائيل، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي عملية".

المصدر / وكالات