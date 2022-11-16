عضو اتحاد كرة القدم يتحدث عن مصير "منحة عباس" لأندية غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد محمد زكريا الأغا عضو مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، صعوبة صرف منحة رئيس السلطة محمود عباس لأندية غزة في الوقت الراهن، وأن الأمور ما زالت ضبابية.

وقال الأغا: تم مناقشة ملف المنحة خلال الاجتماع المركزي الأخير لاتحاد كرة القدم الذي عقد أول من أمس، وربما يتغير الحال في أي لحظة، ويتم صرف المنحة للأندية.

وأوضح أن رئيس الاتحاد الفريق جبريل الرجوب، قال للحضور "ربما يتغير الأمر بين ليلة وضحاها"، في إشارة لإمكانية صرف المنحة خلال الفترة القريبة القادمة، في حال تغيرت الأحوال وتحسن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاتحاد جهة متابعة لصرف المنحة، وليس صاحب قرار، ومن يتولى جهة صرفها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ونوه الأغا عن عقد الاتحاد لاجتماعٍ مع الأندية يوم الإثنين القادم، وذلك بمقره غرب مدينة غزة، لاطلاعهم عل نتائج الاجتماع، وما وصلت إليه بخصوص صرف منحة رئيس السلطة، وسيُترك الأمر لهم لتحديد مصيرهم.