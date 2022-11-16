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عضو اتحاد كرة القدم يتحدث عن مصير منحة الرئيس عباس لأندية غزة

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عضو اتحاد كرة القدم يتحدث عن مصير منحة الرئيس عباس لأندية غزة

16 نوفمبر 2022 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
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اجتماع اتحاد كرة القدم
غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد المهندس محمد زكريا الأغا عضو اتحاد كرة القدم، صعوبة صرف منحة الرئيس محمود عباس لأندية غزة في الوقت الراهن، وأن الأمور ما زالت ضبابية.

وقال الأغا ، أنه تم مناقشة ملف المنحة خلال الاجتماع المركزي الأخير لاتحاد كرة القدم الذي عقد أول من أمس، وربما يتغير الحال في أي لحظة، ويتم صرف المنحة للأندية.

وأوضح الأغا، أن رئيس الاتحاد الفريق جبريل الرجوب، قال للحضور " أنه ربما يتغير الأمر بين ليلة وضحاها "، في إشارة لإمكانية صرف المنحة خلال الفترة القريبة القادمة، في حال تغيرت الأحوال وتحسن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وأشار الأغا، إلى أن الاتحاد جهة متابعة لصرف المنحة، وليس صاحب قرار، ومن يتولى جهة صرفها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وكشف الأغا النقاب، عن عقد الاتحاد لاجتماعاً مع الأندية يوم الإثنين القادم، وذلك بمقره غرب مدينة غزة، لاطلاعهم عل نتائج الاجتماع، وما وصلت إليه بخصوص صرف منحة الرئيس عباس، وسيُترك الأمر لهم لتحديد مصيرهم.

 

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#اتحاد كرة القدم #منحة الرئيس عباس

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