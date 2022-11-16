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الكتلة الإسلامية ترفض تأجيل إدارة جامعة النجاح للانتخابات

16 نوفمبر 2022 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة الطلابية الرافضة لتأجيل الجامعة الانتخابات

أعربت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، اليوم الأربعاء، عن رفضها للمماطلة التي يتخذها مجلس أمناء الجامعة، بشأن المقترحات المقدمة، للتراجع عن قرار تأجيل انتخابات مجلس الطلبة.

وعقدت الكتل الطلابية مؤتمراً صحفياً، أمام مبنى الإدارة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لإدارة الجامعة، لاتخاذ قرار بشأن انتخابات مجلس الطلبة.

وقال ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح جهاد أحمد، إننا قدمنا ككتل طلابية بعض المقترحات التي تخفف عن كاهل الجامعة، لكن إدارة الجامعة تتجاهل هذه المقترحات ولا تتعاطى معها.

وأوضح أحمد أن إدارة الجامعة أجلت اللقاء المزمع اليوم مع الكتل الطلابية إلى يوم غد الخميس، مؤكداً أن هذه مماطلة ونحن نرفضها، وسيكون لنا وقفة غداً الساعة 12 أمام مبنى الإدارة، رفضاً لهذا القرار ولتأجيل الانتخابات.

وشدد على أن جميع الكتل الطلابية موحدة وفي صف واحد، للمطالبة بالحصول على الحق الانتخابي، الذي هو من حق جميع الطلبة.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الجامعة أصدر في حزيران/ يونيو الماضي، جملة قرارات كان من بينها فصل عناصر الأمن المتورطين في الاعتداء على الطلبة، وتحديد موعد لانتخابات مجلس الطلبة، وكان مقرراً في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كما ينص دستور الجامعة.

ولفت إلى أن الكتل الطلابية تفاجأت قبل أسبوع، بأن إدارة الجامعة قررت تأجيل الانتخابات، منوهاً إلى أن جميع الكتل ترفض هذا القرار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جامعة النجاح #الكتلة الاسلامية

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