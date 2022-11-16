الاحتلال يهدم منازل في القدس وقلقيلية ويقطع أشجارًا في بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلين في قلقيلية والقدس، وقطعت أشجارًا حرجية في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، في وقت تشهد عدة شوارع بالضفة الغربية اعتداءات لمجموعات من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر في قلقيلية، أنّ قوات الاحتلال هدمت منزلًا قيد الإنشاء في قرية عزون عتمة، جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية، بعد مداهمتها المدينة.

وذكرت المصادر بأنّ آليات الاحتلال الإسرائيلي داهمت القرية وهدمت منزلًا قيد الإنشاء تبلغ مساحته 120 مترًا مربعًا.

وتعود ملكية المنزل للمواطن ياسين صالح، وهدمته قوات الاحتلال بحجة بنائه دون ترخيص.

وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال، منزلًا في شارع صلاح الدين بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت شارع صلاح الدين في القدس، واستكملت هدم منزل المواطن عزام أبو عصب، بعد أن أجبرته على هدم جزء منه ذاتيًّا.

وقال سيف أبو عصب، إنّ قوات الاحتلال هاجمت منزلهم، واعتدت على العائلة ثم قامت بتكسير جدرانه ومحتوياته، وسرقت مبلغًا ماليًّا بقيمة 3000 شيقل.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت صباح اليوم، منزلًا في قرية صور باهر بالقدس، يعود لعائلة دبش، وتبلغ مساحته 70 مترًا مربعًا؛ بحجة البناء دون ترخيص، ويقطنه زوجان وطفلاهما.

كما أقدمت قوات الاحتلال على تقطيع أشجار حرجية، في المقبرة الإسلامية بمخيم عايدة شمال بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقطعت قوات الاحتلال العشرات من الأشجار الحرجية في المقبرة، بحجة "دواعٍ أمنية".

المصدر / فلسطين أون لاين