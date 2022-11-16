"قاسم" يرحب بدعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في استشهاد الطفلة المسالمة

رحّب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، بدعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق باستشهاد الطفلة فلة المسالمة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد قاسم اليوم الأربعاء، في تصريح له، أن الموقف على أهميته يحتاج إلى أفعال وسياسات قوية لمواجهة إرهاب الاحتلال وتطرف مستوطنيه.

ودعا الاتحاد إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه المتكررة.

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وكان جيش الاحتلال أطلق النار على المسالمة وأصابها برصاصة في الرأس خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب رام الله قبل فجر أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين