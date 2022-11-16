سفينة عسكرية باكستانية تصل قطر للمشاركة بتأمين المونديال

وصلت الأربعاء سفينة "تبوك" الباكستانية العسكرية إلى قاعدة "أمّ الحول" البحرية في قطر للمشاركة بتأمين كأس العالم لكرة القدم الذي ينطلق الأحد المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية في بيان أنّ "وصول السفينة يأتي ضمن اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الوزارة مع القوات الشقيقة والصديقة لتأمين بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022".

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وقّعت وزارة الدفاع القطرية مذكرة تعاون مع نظيرتها الباكستانية، توفّر بموجبها الأخيرة سفنًا للمساهمة في تأمين مونديال قطر.

وذكر بيان لوزارة الدفاع القطرية حينها أنّ المذكرة تهدف إلى "تحديد وتنظيم المسؤوليات المتعلقة بالتعاون بين الطرفين، ومساهمة القوات المسلحة الباكستانية في تقديم الدعم للتأمين البحري، خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022".

وإلى جانب القوات القطرية يشارك في تأمين المونديال عدد من القوات المسلحة التابعة لدول صديقة، منها تركيا وباكستان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا، والسعودية والكويت والأردن وفلسطين.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينطلق مونديال قطر 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

المصدر / الأناضول