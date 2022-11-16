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عقب عملية "أرئيل".. جيش الاحتلال يرفع مستوى تأهبه في الضفة الغربية

16 نوفمبر 2022 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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مشهد من عملية أرئيل في سلفيت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء رفع حالة التأهب في صفوف قواته بالضفة الغربية المحتلة، غداة مقتل 3 مستوطنين.

وأمس قتل 3 إسرائيليين وأصيب 3 في هجوم نفذه الشاب محمد صوف بسكين في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة، قبل استشهاده.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: أصدرت سلطات جيش الاحتلال تعليمات لجميع عناصره العاملة في فرقة الضفة الغربية، برفع مستوى الجاهزية خلال 72 ساعة قادمة، تحسبا من وقوع هجمات على غرار ما حصل بالأمس.

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وارتفع عدد جنود ومستوطني الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى 25 بحسب معطيات إسرائيلية رسمية.

وكانت الأمم المتحدة قالت في تقارير صدرت مؤخرا، إن العام الجاري هو الأكثر دموية على جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية منذ العام 2005.

المصدر / فلسطين أون لاين
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