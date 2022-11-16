فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحكم المحلي بغزة تصدر تعميمًا مهمًا لمواجهة المنخفضات الجوية

اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تتواصل على المواطنين

"المالية" تعلن عن صرف رواتب عقود المياومة

"مونديال الرئيس".. مواطنون ونشطاء يقرّعون فساد السلطة وهدر مال الشعب

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

إعلام الإدارية العامة يبحث التعاون المشترك مع شبكة الأقصى

استهداف ناقلة نفط ملياردير إسرائيلي بطائرة مسيرة قبالة سواحل عُمان

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

"فتاوى".. ما حكم تنظيم الجمعيات التعاونية "جمعيات الموظفين"

تصريح مهم لوزارة الزراعة حول أسعار البندورة في غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الحكم المحلي بغزة تصدر تعميمًا مهمًا لمواجهة المنخفضات الجوية

16 نوفمبر 2022 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
...
الحكم المحلي بغزة تصدر تعميمًا مهمًا لمواجهة المنخفضات الجوية (صورة اليوم: APA)

أصدرت وزارة الحكم المحلي تعميمًا مهمًّا أوعزت فيه إلى الهيئات المحلية بمجموعة من الإرشادات والاستعدادات لمواجهة المنخفضات القادمة.

وتأتي هذه الإرشادات تزامنًا مع المنخفضات الجوية والتي تتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم والاستعداد للمنخفضات القادمة.

وأكدت وزارة الحكم المحلي على زيادة الفرق الميدانية العاملة في الطوارئ وتوزيعها على كافة مناطق النفوذ وتكليف الرقابة الداخلية بمتابعة عمل لجان الطوارئ خاصة في المناطق المنخفضة.

كما أشارت في تعميمها على أهمية حصر النقاط التي حدث فيها طفح وإغلاق للشوارع، منوهة إلى أهمية معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك والاستفادة منها بمعرفة الحلول المناسبة.

وأكدت على الإيعاز بالعمل على اعتماد مشاريع فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي وذلك ضمن المشاريع المقترحة.

ودعت الوزارة لتفعيل دور لجان الأحياء في المنخفضات الجوية وذلك من باب المشاركة المجتمعية، مؤكدة على أهمية دور لجان الأحياء في رصد الإشكاليات المُعيقة للشوارع قبل وأثناء وبعد حدوث المنخفض.

وأكدت أهمية التواصل المستمر مع أعضاء لجنة الحي لتحديد احتياجات المواطنين أثناء المنخفض، لافتة إلى دورها المنوط بتوعية المواطنين بشكل دائم ووضعهم عند مسؤولياتهم الاجتماعية من خلال الحفاظ على نظافة محيط مصارف مياه الأمطار.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الحكم المحلي #تعميم من وزارة الحكم المحلي #مواجهة المنخفضات الجوية #المنخفضات الجوية في غزة #منخفضات جوية في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة