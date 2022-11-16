الحكم المحلي بغزة تصدر تعميمًا مهمًا لمواجهة المنخفضات الجوية

أصدرت وزارة الحكم المحلي تعميمًا مهمًّا أوعزت فيه إلى الهيئات المحلية بمجموعة من الإرشادات والاستعدادات لمواجهة المنخفضات القادمة.

وتأتي هذه الإرشادات تزامنًا مع المنخفضات الجوية والتي تتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم والاستعداد للمنخفضات القادمة.

وأكدت وزارة الحكم المحلي على زيادة الفرق الميدانية العاملة في الطوارئ وتوزيعها على كافة مناطق النفوذ وتكليف الرقابة الداخلية بمتابعة عمل لجان الطوارئ خاصة في المناطق المنخفضة.

كما أشارت في تعميمها على أهمية حصر النقاط التي حدث فيها طفح وإغلاق للشوارع، منوهة إلى أهمية معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك والاستفادة منها بمعرفة الحلول المناسبة.

وأكدت على الإيعاز بالعمل على اعتماد مشاريع فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي وذلك ضمن المشاريع المقترحة.

ودعت الوزارة لتفعيل دور لجان الأحياء في المنخفضات الجوية وذلك من باب المشاركة المجتمعية، مؤكدة على أهمية دور لجان الأحياء في رصد الإشكاليات المُعيقة للشوارع قبل وأثناء وبعد حدوث المنخفض.

وأكدت أهمية التواصل المستمر مع أعضاء لجنة الحي لتحديد احتياجات المواطنين أثناء المنخفض، لافتة إلى دورها المنوط بتوعية المواطنين بشكل دائم ووضعهم عند مسؤولياتهم الاجتماعية من خلال الحفاظ على نظافة محيط مصارف مياه الأمطار.

المصدر / فلسطين أون لاين