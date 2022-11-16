اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تتواصل على المواطنين

تواصلت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، اليوم الأربعاء، على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية ومدينة القدس.

وأوضحت مصادر محلية، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

وفي مدينة طولكرم، اعتدى مستوطنون، على مسن من بلدة عتيل شمال المدينة، وأحرقوا شاحنته.

وقال معاذ نجل المواطن برهان جراب، :"إنّ مستوطنين اعترضوا شاحنة والده الذي يبلغ من العمر (72 عامًا)، عند مفرق دير شرف غرب نابلس، وأنزلوه عنوة منها، واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بكدمات وجروح في وجهه، وقاموا بإضرام النيران في الشاحنة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وإتلاف محتوياتها.

وبيَّن جراب أنّ والده كان في الطريق إلى سوق الخضار في نابلس لإفراغ حمولة الخضراوات، وتم نقله إلى مستشفى الإسراء في طولكرم، لتلقّى العلاج.

وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في قرية صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قيصان في القرية المذكورة بتعزيزات عسكرية، وهدمت منزلًا يعود لعائلة دبش، وتبلغ مساحته 70 مترًا مربعًا؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت المصادر ذاتها، أنّ المنزل شُيّد قبل أربعة أشهر فقط، ويقطنه زوجان وطفلاهما.

المصدر / فلسطين أون لاين