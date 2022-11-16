حسين الشيخ

شخصية سياسية فلسطينية عُرف بانتمائه لحركة فتح منذ بداياته.

وُلد الشيخ في مدينة رام الله بفلسطين عام 1960، ويحمل حاليًّا دون اتفاق أو موافقة المنظمة صفة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو ثاني أكبر منصب بعد رئيس المنظمة الذي يشغله حاليًّا محمود عباس.

شغل خلال السنوات الماضية منصب وزير هيئة الشؤون المدنية والتي تتولى التنسيق الأمني والمدني مع الاحتلال الإسرائيلي.

بدأ نشاطه السياسي من عام 1988، تعرَّض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة 11 عامًا ثم أُطلق سراحه ليتجه بعدها للعمل السياسي.

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كان الشيخ أحد أعضاء اللجنة السياسية التي أُنشأت بعد اتفاق أوسلو 1993 وعمل عقيدًا في قوات الأمن الوطني ثم أمين السر لحركة فتح في 1999، شارك في لجنة الحوار الوطني الفلسطيني للمصالحة في عام 2017 والتي لم يثمر عنها أي شيء.

وهو المُوكل والقائم بجميع أعمال رئيس السلطة محمود عباس.

تم تداول وطرح اسمه في خلافة رئيس السلطة محمود عباس، حيث ينال رضى أمريكي إسرائيلي واسع، سيّما من الأوساط الأمنية، لأسباب تتعلق في سياساته وأفكاره وممارساته المُناهضة للمقاومة ضد الاحتلال، والمهادنة مع الأخير.

المصدر / فلسطين أون لاين