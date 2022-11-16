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استهداف ناقلة نفط ملياردير إسرائيلي بطائرة مسيرة قبالة سواحل عُمان

16 نوفمبر 2022 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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أفاد مسؤول دفاعي، لـ"أسوشييتد برس"، اليوم الأربعاء، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان تعرضت لهجوم طائرة مسيرة تحمل قنابل، وذلك وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط إن الهجوم وقع، مساء الثلاثاء، قبالة سواحل عُمان، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للوكالة الأميركية "أ. ب" إننا "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا".

وكشف المسؤول عن هوية الناقلة بأنها "باسيفيك زيركون" وترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة باسيفيك شيبينغ، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير الإسرائيلي، عيدان عوفر.

ولم يتم الرد من الشركة، وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

المصدر / وكالات
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