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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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بحماية قوات الاحتلال

بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

16 نوفمبر 2022 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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مجموعات المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية: "إنّ المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية”.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميًّا عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #القدس #اقتحامات المستوطنين

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