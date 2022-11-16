عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادرة محلية: "إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية”.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميًا عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

صور | مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال pic.twitter.com/7BSF6pJsDt — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 16, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين