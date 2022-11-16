تصريح مهم لوزارة الزراعة حول أسعار البندورة في غزة

غزة/ رامي رمانة:

أفادت وزارة الزراعة، بانخفاض تدريجي، على أسعار بيع البندورة في أسواق قطاع غزة، عقب بدء طرح إنتاج الدفيئات في الأسواق.

وقال المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة محمد أبو عودة: "إن أسعار البندورة بدأت تنخفض تدريجيًّا، إذ تراجع سعر الكيلوجرام من 6 شواقل إلى 3 شواقل بعد بدء طرح باكورة إنتاج الدفيئات".

وأضاف أبو عودة لصحيفة "فلسطين" أمس، أن قطاع غزة يشهد في هذه الأوقات ما يسمى بتداخل المواسم، إذ ينحصر إنتاج البندورة المزروعة في الأراضي المكشوفة، في وقت تكون البندورة داخل الدفيئات الزراعية قيد النمو".

وأشار إلى أنه في حالة تداخل المواسم يقل الإنتاج ويكثر الطلب فترتفع الأسعار.

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وطمأن أبو عودة المواطن بأن بإنتاج البندورة سيشهد وفرة بعد نحو ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وأشار إلى أن زراعة البندورة في الدفيئات تبدأ في شهر سبتمبر ويبدأ قطفها في شهر نوفمبر ممتدًّا لغاية شهر يونيو.

وبين أن وزارة الزراعة قلصت تسويق البندورة إلى الضفة الغربية، للحفاظ على تغطية احتياج السوق بغزة بأسعار تناسب المستهلك وفي الوقت نفسه تمكن المزارع من تحقيق هامش ربح.