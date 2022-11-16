فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"فتاوى".. ما حكم تنظيم الجمعيات التعاونية "جمعيات الموظفين"

تصريح مهم لوزارة الزراعة حول أسعار البندورة في غزة

أردوغان: تكلفة عزل روسيا عن العالم ستكون غير محدودة

محللون عسكريون إسرائيليون: عمليات الفلسطينيين لم تعد "موجة"

"المرور": وفاة و4 إصابات إثر 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

مصرع مواطنين من الداخل المحتل في حادثي طرق

مهرجان جماهيري مركزي لحركة "حماس" في ذكرى انطلاقتها الـ 35

وظيفة شاغرة في شركة سيبد كليك بمدينة غزة

الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية "أرئيل" بسلفيت

احتفاء شعبي واسع بعملية "أرئيل" المزدوجة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تصريح مهم لوزارة الزراعة حول أسعار البندورة في غزة

16 نوفمبر 2022 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
...
"الزراعة": انخفاض تدريجي على أسعار البندورة بغزة
غزة/ رامي رمانة:

أفادت وزارة الزراعة، بانخفاض تدريجي، على أسعار بيع البندورة في أسواق قطاع غزة، عقب بدء طرح إنتاج الدفيئات في الأسواق.

وقال المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة محمد أبو عودة: "إن أسعار البندورة بدأت تنخفض تدريجيًّا، إذ تراجع سعر الكيلوجرام من 6 شواقل إلى 3 شواقل بعد بدء طرح باكورة إنتاج الدفيئات".

وأضاف أبو عودة لصحيفة "فلسطين" أمس، أن قطاع غزة يشهد في هذه الأوقات ما يسمى بتداخل المواسم، إذ ينحصر إنتاج البندورة المزروعة في الأراضي المكشوفة، في وقت تكون البندورة داخل الدفيئات الزراعية قيد النمو".

وأشار إلى أنه في حالة تداخل المواسم يقل الإنتاج ويكثر الطلب فترتفع الأسعار.

اقرأ أيضًا: ارتفاع في أسعار البندورة والليمون بغزة و"الزراعة" توضح الأسباب

وطمأن أبو عودة المواطن بأن بإنتاج البندورة سيشهد وفرة بعد نحو ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وأشار إلى أن زراعة البندورة في الدفيئات تبدأ في شهر سبتمبر ويبدأ قطفها في شهر نوفمبر ممتدًّا لغاية شهر يونيو.

وبين أن وزارة الزراعة قلصت تسويق البندورة إلى الضفة الغربية، للحفاظ على تغطية احتياج السوق بغزة بأسعار تناسب المستهلك وفي الوقت نفسه تمكن المزارع من تحقيق هامش ربح.

 

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الزراعة #أسعار البندورة #الدفيئات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة