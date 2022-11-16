الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وتشكل في ثمانيات القرن الماضي وحملت في البدايات اسم كتائب سيف الإسلام.

ومع اندلاع انتفاضة الحجارة في 1987 نشطت كتائب سيف الإسلام وأصبحت عدد كبير من قياداتها على لائحة الاغتيال وهو ما حصل حيث اغتال الاحتلال الإسرائيلي العشرات منهم في مناطق متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي بداية التسعينات غيرت الجهاد الإسلامي عبر مؤسسها القيادي محمود الخواجا اسم الجناح العسكري إلى "القوى الإسلامية المجاهدة" والتي عُرفت بعد ذلك اختصارًا باسم "قسم"، وبدأت تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

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وكانت الكتائب تُهاجم المستوطنات والحواجز العسكرية الإسرائيلية، ونفذت عمليات في عمق "إسرائيل" وكان من أبرزِ عملياتها كفار داروم وبيت ليد وديزنقوف ونتساريم وغيرها.

تغير اسم الكتائب لاحقا ليصبح "سرايا القدس" وقد نفذت عشرات العمليات الاستشهادية ضد الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى عمليات إطلاق الصواريخ والقنص للجنود وتفجير الدبابات وعمليات اقتحام للمستوطنات بين الفينة والأخرى.

كانت معركة جنين في 2022 الفترة الأبرز التي سطع فيها نجم سرايا القدس عبر القائد محمود طوالبة، حيث نجح مع المقاومين في مخيم جنين إلحاق خسائر كبيرة بجنود الاحتلال، وذلك بعد نسفت العبوات الناسفة في المخيم الذي كان مليئاً بجنود جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين