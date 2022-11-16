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"المرور": وفاة و4 إصابات إثر 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

16 نوفمبر 2022 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 8 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور في تصريح مقتضب أن الحوادث التي سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق الـ8، نتج عنها حالة وفاة واحدة و4 إصابات، أحداها متوسطة، وثلاث إصابات أخرى طفيفة.

وأشارت إلى أن الطفل عاصم ماجد السلطان (5 سنوات) من سكان حي السلام بمدينة رفح توفي جراء صدمه من قبل مركبة مياه من نوع "افيكو أبيض" أمام منزل الطفل.

وبينت أنها حجزت المركبة، وأوقفت سائقها (ع، ع) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

من جانب آخر، لفتت شرطة المرور إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 4 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #المرور #حوادث سير

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