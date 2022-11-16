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مصرع مواطنين من الداخل المحتل في حادثي طرق

16 نوفمبر 2022 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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مصرع مواطنين من الداخل المحتل في حادثي طرق

لقي سائق دراجة نارية (32 عاما) مصرعه، فجر اليوم الأربعاء، في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية ودراجة نارية على الطريق الساحلي رقم 2 بالقرب من مفرق "بوليغ نتانيا" إلى الجنوب.

وأجرى طاقم طبي عمليات إنعاش للسائق، لكن دون جدوى، واضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاته في المكان على الفور.

وفي حادث طرق آخر، لقي شخص (40 عاما) مصرعه، فجر اليوم، بمحاذاة مفرق "خولده" على شارع 411 إثر اصطدام سيارة خصوصية بمؤخر شاحنة.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 298 شخصا، بينهم 100 من المجتمع الفلسطيني، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2022 وحتى أول من أمس الإثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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